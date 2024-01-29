Перерезанные рекой: как ремонт моста в Мозыре создал серьезные проблемы для горожан 3 29.01.2024, 15:09

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Фото: Maxfand, shutterstock

Ситуация может затянуться на годы.

В Мозыре есть два моста через Припять, местные жители называют их «новый» и «старый». Последний - один из самых длинных в Беларуси, тянется почти на километр. Он является визиткой Полесского города. Был построен в 1958 году, в 2019-м мост признали аварийным, но для движения транспорта закрыли в конце ноября 2023-го, передает «Радыё Свабода».

Сейчас весь трафик направили через «новый» мост, который находится далеко от центра города, в районе деревни Новики. Это значит, что значительно продлилось время, которое жители региона тратят на поездки с левого берега Припяти на правый и обратно.

В конце января 2024 года строители начали демонтаж моста.

Транспортный коллапс

Ремонт моста повлек за собой много проблем. Из-за строительства пришлось изменить схемы движения 45 городских, 9 пригородных и 13 междугородних маршрутов. Наиболее пострадал маршрут № 6, который соединял микрорайон Пхов с центром Мозыря. Протяженность маршрута увеличилась более чем в четыре раза, время в пути - втрое.

Одни из самых частых вопросов в местных сообществах сейчас - о расписании движения того или иного автобуса, о возможности вообще доехать из точки А в точку В, ведь из-за ремонта моста большое транспортное кольцо, проходившее через весь город, «разорвалось» в одном из главных мест.

Наиболее пострадали от ситуации жители заречного микрорайона (местное неофициальное название «Пхов» происходит от прежнего, советского названия «поселок хозяйственного объединения водников». - Прим.). Здесь живет около 5 тысяч человек, находится речной порт, железнодорожная станция, машиностроительный завод. На микрорайон работает одна школа и одна аптека. Многие дети ездили на учебу в другие школы, в «город». Но сейчас, как говорит местная жительница Татьяна (имя изменено) родители вынуждены были переводить их в школу № 6 на Пхове.

Татьяна добавила, что на весь микрорайон работает только один банкомат. «И тот сейчас сломан, никто его не ремонтирует», - возмущается женщина.

До закрытия моста жители Пхова садились на автобус № 6 и ехали «в город». Поездка до площади «Примостовая» занимала около 15-17 минут. Сейчас автобус № 6 идет через «новый» мост в Новиках, дорога занимает около часа.

- Значит, и подниматься надо по меньшей мере на час раньше! И не факт, что ты ущемишься в переполненный автобус, - говорит Татьяна.

Проблемой стало попасть не только в Мозырь, но и в соседние Калинковичи. Например, на поезд до Минска или в других нуждах. Ведь маршрут № 201 постоянно соединял города-соседи и проходил недалеко от Заречного. Сейчас автобус едет через Новики, по «новому» мосту, время в дороге продлилось, а жителям Пхова вообще не попасть на него.

Как на все это реагируют местные «власти»

Вопросы о движении транспорта задавали и руководству области. Среди них — о нынешнем неудобстве маршрута № 201 (Мозырь-Калинковичи).

Ведь из-за изменения движения автобуса и ремонта моста жители определенных микрорайонов Калинковичей не могут попасть на этот рейс.

Начальник отдела филиала «Автобусный парк № 2 «ОАО» Гомельоблтранс» Екатерина Савенок ответила, что маршрут № 201 был создан с приоритетом доставки жителей Мозыря к поездам на станции Калинковичи.

- Поэтому такое решение приняли, чтобы уменьшить время доставки пассажиров в новых условиях, - объясняет чиновница.

Жители Мозыря составляли петицию к органам местной власти. Например, как добраться на работу в Мозырь до 08: 00, когда все желающие могут сделать это, только сев на автобусы в 06: 05 или 06:45? Следующий автобус идет в 07: 25, это значит, что на работу не успеешь.

В обратную сторону - те же проблемы. Если человек живет в «городе», а работает в микрорайоне за рекой. В течение дня автобусы имеют перерывы в движении на два часа, сетуют местные жители.

Местные считали, что проблему мог бы решить поезд Калинковичи — Пхов-станция Мозырь-Козенки. Ведь от Козенок до Пхова ехать около 16 минут, до Калинковичей — 30. да и стоит дизель дешевле. Власти ответили, что добавили дополнительные маршруты автобусов, приспособили их к расписанию дизельных поездов.

Житель Мозыря Семен (имя изменено) говорит, что местные люди стали больше надеяться на себя, не ждать обещанного от властей.

- В сообществах предлагают на своих автомобилях подбросить к работе или забрать сюда, на Пхов. Их попутчики сбрасываются на топливо и так выходят из этой тяжелой ситуации. Здесь проблема, что не разработана логистика-автобусы идут по своему расписанию, не приспособленным к другим городским или междугородним автобусам или к поездам, — говорит Семен.

Он добавляет, что перед закрытием моста власти обещали, что ассортимент товаров в магазинах и аптеке значительно расширится, но этого не произошло.

Проблема с товарами, услугами, медицинской помощью

В Мозыре расположено много торговых точек, включая большие сетевые магазины «Гиппо», «Соседи», «Евроопт». Ничего из этого нет в отрезанном Припятью микрорайоне Мозыря.

- Там же и одежда, и вещи, и все на свете. У нас четыре небольших продовольственных магазина, все на этом. Мы всю жизнь покупаем продукты в «городе», так как у нас очень малый ассортимент. Сейчас как добираться, и когда, и сколько до того города? - говорит Семен.

Татьяна отмечает, что проблемой стало также получение медицинской помощи, покупка необходимых лекарств. Ведь на весь Пхов - одна государственная аптека. Больница, поликлиника - на другой стороне Припяти, «скорую» через долгое время в дороге нет смысла вызывать. После начала ремонта моста на Пхове начала дежурить одна бригада «скорой помощи».

«Власти обещали выездную бригаду врачей, но оказалось, что в будни в нашей поликлинике принимает только терапевт. «Узкие» специалисты-по субботам. Только представьте, какой там шум и аншлаг в субботу делается», - жалуется Татьяна.

Она обращает внимание на то, что Мозырский госпиталь переполнен из-за ремонта больницы в Калинковичах. Некоторых больных оттуда перевезли в Мозырь.

- Как добираться школьникам на учебу в город? Проблему некоторые родители решили так, что перевели их учиться сюда, в единственную школу на Пхове. Как людям добираться на работу или с работы? Расписание движения не всегда подходит, автобусы переполнены, да еще и холодные сейчас, зимой, не отапливаются, - перечисляет проблемы белоруска.

Закончится ли ремонт моста через Припять за обещанные властями два года, местные жители не знают.