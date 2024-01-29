Перекос 1 Андрей Окунь

29.01.2024, 15:11

2,904

Андрей Окунь

Не одной войной режим Путина злит россиян.

Я люблю говорить с «патриотами». Честно, мне нравится наблюдать за тенденцией, когда в защиту Путина идут уже не аргументы, а бессильные эмоции. Смешнее всего то, что такой перекос в общественном сознании создал сам действующий президент, сидевший бы преспокойно ещё лет десять у власти, не начни он войну.

Но не одной войной режим злит россиян. Вот, например, новость. Она из разряда тех новостей, которые нужно рассказывать «патриоту» шёпотом на ушко, подойдя к нему вплотную. Чтобы прочувствовал, чтобы вник. 72-летнюю женщину отправили на пять лет в колонию из-за двух постов во «ВКонтакте».

Прокуратура просила посадить пенсионерку на шесть лет за экстремизм и фейки. Однако Шахтинский городской суд в Ростовской области сжалился и скостил пожилой женщине полгода.

И не важно, что она там репостила или писала. Важно то, что реальную 72-летнюю женщину отправили в реальную колонию на реальные пять с половиной лет. За слова. И сделало это государство, которое хвалится, что строит новый «русский мир» и стоит за справедливость.

Особо рьяные патриоты скажут: «Ну, причём здесь Путин? Он же не может знать обо всём!» Да, не может, но суть как раз в том, что несмотря на это он всё равно потратил 20 лет нашей жизни, чтобы замкнуть на себя все государственные сферы. Он буквально убил в политическом Укладе самостоятельность, приватизировав право принимать важные решения. Так что если Система сажает бабушку в колонию за репосты, то это вина не только Системы, но и человека, который с начала нулевых её строил.

Андрей Окунь, Telegram