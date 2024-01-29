Нацбанк вводит серьезные изменения по работе ЕРИП 1 29.01.2024, 15:21

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Кого они коснутся?

Нацбанк вводит изменения по лицензии, по которой работает небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП. Об этом сообщается на сайте регулятора. К примеру, ЕРИП не сможет больше заниматься доверительным управлением — помогать клиентам инвестировать деньги.

Нацбанк исключил из перечня банковских операций, которые может выполнять ЕРИП, доверительное управление деньгами по специальному договору, а также осуществлять финансирование под уступку денежного требования — факторинг (речь об услуге по отсрочке платежей).

Напомним, доверительное управление предполагает, что банк или другая финансовая организация за определенную комиссию помогает клиентам инвестировать деньги — выбрать варианты, куда вложить средства, найти баланс между риском и доходностью. Средства могут вложить, к примеру, в акции иностранных компаний или биржевых фондов, еврооблигации. При этом деньги клиента могут вкладываться как в белорусские ценные бумаги, так и в иностранные.

Также Нацбанк дополнил двумя пунктами перечень банковских операций, которые сможет осуществлять ЕРИП. Это привлечение на счета денег юрлиц, а также открытие и ведение банковских счетов организаций (в обоих случаях — в том числе банков-респондентов).