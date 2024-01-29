Размер тайной резиденции Путина в два раза превысил территорию Монако 6 29.01.2024, 15:36

7,094

Она захватывает все больше земель.

Тайная «Северная резиденция» Путина в Карелии захватывает все больше заповедных земель и по территории уже вдвое превысила Монако.

Увидеть обновленные интерьеры «дачи Путина» в Карелии через 10 лет после начала ее строительства удалось расследователям центра «Досье».

О резиденции Путина в Карелии известно с 2016 года, но таких подробных фотографий и видео до сих пор не было. Резиденцию больше десяти лет назад начали строить его питерские друзья-миллиардеры, в том числе Юрий Ковальчук. Местные жители говорят, что глава государства появляется здесь как минимум раз в год после посещения Валаамского монастыря.

По документам площадь резиденции — около 1 кв км, но с учетом огороженных лесов и заливов получается терриория 4 кв км, вдвое больше княжества Монако, заметил Telegram-канал «Можем объяснить».

Четырехметровый водопад Марьялахти должен быть частью национального парка, но доступ к нему ограничен забором с колючей проволокой и круглосуточной охраной. Для «хозяина водопада» напротив установлена беседка, чтобы он мог в одиночку любоваться жемчужиной национального парка.

На территории три объекта — «Хижина рыбака», «Амбар» и «Садовый дом». Но ни хижину, ни амбар они внешне не напоминают, а построены в современном стиле.

У одного из домов – насыпь, появившаяся после начала войны: журналисты предполагают, что на ней для защиты Путина установлен зенитный комплекс «Панцирь-С1».