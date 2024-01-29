Нацбанк бьет тревогу 29.01.2024, 15:43

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Над экономикой образовался навес.

У Нацбанка вызывает опасения некоторое ухудшение финансового положения предприятий реального сектора экономики. Об этом заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на расширенном заседании регулятора.

«Снизилась прибыль как в реальном, так и в номинальном выражении. Наблюдается рост чистого убытка убыточных организаций. Продолжилось снижение коэффициентов рентабельности продаж и продукции в целом по реальному сектору», — сообщил Дмитрий Калечиц.

Представитель Нацбанка пояснил, какие риски видит в этом для экономики.

«Дальнейшее усиление кредитования, в особенности льготного, усилит также и фискальные риски (то есть для налогово-бюджетной системы. — Прим. ред.). По оценке Нацбанка, основным источником, генерирующим фискальные риски и оказывающим давление на устойчивость государственных финансов, является сектор государственных предприятий, требующий существенной систематической поддержки», — заявил Дмитрий Калечиц.

Оценки Нацбанка показывают, что на господдержку предприятиям через кредиты в 2020—2023 годах ежегодно «вливали» от 3 до 4,5% ВВП. При этом конкретные суммы регулятор не озвучил. К примеру, в прошлом году объем ВВП в текущих ценах составил 216,1 млрд рублей. То есть на кредитование предприятий за прошлый год могло уйти от 6,5 до 9,7 млрд рублей.

«Потенциальный навес, вызванный наличием обязательств, с обслуживанием которых не справляются имеющие их госпредприятия, на начало 2023 года составлял около 11,4% к ВВП», — уточняет Нацбанк. Если брать в расчет данные по объему ВВП за 2023 год, то выходит сумма порядка 24,6 млрд рублей.