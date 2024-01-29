Стало известно, кто отправлял Лукашенко в Африку

Стало известно, кто отправлял Лукашенко в Африку1
- 29.01.2024, 15:55
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Без сюрпризов.
Лукашенко согласовывал свои поездки в Африку с Путиным.
«Обсуждали мы экономические проблемы, работу на Азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку. Разговаривал я с президентами. Они действительно нас там ждут, прежде всего Российскую Федерацию с огромными возможностями. Понимая, что время непростое, но тем не менее Африка ждет, знает, как было там в Советские времена», – сказал Лукашенко.
Напомним, в ноябре 2023 года Лукашенко посетил Экваториальную Гвинею и Кению.