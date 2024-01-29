В белорусских магазинах нашли очередной «золотой» продукт 29.01.2024, 16:07

500 рублей за кило.

Очередной «золотой» продукт нашли покупатели в одном из белорусских магазинов торговой сети «Гиппо»: упаковку грибов там продают за 24,97 рубля, но это — цена за упаковку весом всего 50 грамм, то есть стоимость килограмма продукта составляет 499,4 рубля.

Видео из магазина с дорогущими грибами поделились в TikTok журналисты портала Slivki.by. Оказалось, что речь вовсе не о заморских трюфелях, которые считаются самыми дорогими грибами, а о привычных для белорусов боровиках.

Под видео самым популярным на ряду с вопросом «за что такие деньги?» оказался риторический вопрос, «ну и кто их купит?», намекая на заоблачную цену. Многие белорусы отметили, что продукт едва ли будет пользоваться большой популярностью, когда «в лесу бесплатные» грибы, а прошлый грибной сезон выдался весьма «урожайным» для белорусских грибников.

«Грибы эти никто не купит. Да и в лесу по сезону их было столько, что росли эти грибы даже в городских парках», — отметил один из комментаторов.

Многие зрители под видео хвастались своими запасами.

«У меня таких штучек две трёхлитровые банки и одна двухлитровая», — написала одна девушка, а другой комментатор рассказал, что в 2023 году «насушил 27 кило в сухом виде, для супчика, яиц с грибами, пирожков и пирогов и прочего».

Возник у зрителей также и резонный вопрос, почему в грибной сезон заготовительные пункты принимают у людей те же грибы по «очень низким ценам», если их итоговая стоимость так высока. Как отметили сами авторы видео, «вот где живые деньги», если судить исключительно по ценам на прилавках магазинов.

Между тем, это далеко не рекордная цена на сухие боровики, которую отмечали покупатели в Беларуси. Так, прошлой осенью в одном из магазинов белорусской торговой сети Green покупатели заметили сушеные боровики польского производства по цене 649,5 рубля за кило.