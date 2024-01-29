Нищий и в кредитах: Лавров рассказал про финансовое состояние Киркорова 7 29.01.2024, 16:16

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Певца-путиниста наказали рублем.

Престарелого певца-путиниста Филипп Киркоров за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой наказали рублем - от его услуг отказались на предновогодних концертах и корпоративах. Многим эта мера показалась слишком мягкой, дескать денег у артиста завались, он наказания даже не почувствует, пишет glavred.info.

Однако Киркоров почувствовал, ведь на самом деле весь внешний лоск и роскошь, которыми пытается бравировать певец - не больше чем пшик, прием для замыливания глаз.

Об этом в росСМИ рассказал концертный директор Сергей Лавров. По его словам, Примадонн действительно имел многомиллионные гонорары, но никогда не умел экономить. Из-за этого Киркоров больших сбережений не имеет, тратит все до копейки, а иногда и влезает в долги.

«Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днем. Особенно, когда касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты... Сколько денег уходило на костюмы, декорации! Киркоров в этом плане всегда жил по принципу: «Вижу цель - не вижу препятствий!» - говорит Лавров.