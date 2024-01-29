В Новополоцкой исправительной колонии № 1 вспышка эпидемии гриппа 29.01.2024, 16:23

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В некоторых отрядах заболела половина осужденных – это сотни человек.

В Новополоцкой исправительной колонии № 1, вероятно, возникла вспышка эпидемии гриппа, заболели сотни заключенных, сообщает телеграм-канал «MAYDAY TEAM».

Согласно сообщению, медчасть колонии переполнена, а в некоторых отрядах (например, 2-м и 10-м) простудными заболеваниями болеет половина осужденных. Речь идет о сотнях человек.

Вследствие эпидемии для заключенных Новополоцкой ИК № 1 отменили звонки.

Напомним, что Новополоцкая исправительная колония № 1 известна как самая грязная и одна из самых «красных» зон. По словам многих заключенных, в штрафных изоляторах этой колонии сотрудники применяют настоящие пытки в отношении заключенных: утром заливают в помещение раствор хлорки «для дезинфекции», а окна не закрывают круглый год, даже если на улице 30 градусов мороза. Заключенные вынуждены занавешивать окна полотенцами или тряпками, за что их могут дополнительно наказать.

Наиболее известные политзаключенные, которые содержатся в ИК № 1 в Новополоцке, – это Виктор Бабарико, журналисты Игорь Лосик и Андрей Кузнечик.