Власти «вспомнили» об одном из важных документов, который затрагивает практически каждого белоруса 5 29.01.2024, 16:41

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Обещают, что Лукашенко вот-вот его подпишет.

Белорусы за январь, скорее всего, получат «потяжелевшие» жировки — стоимость ЖКУ в них будет посчитана по увеличенным тарифам. Как заявили в МАРТ журналисту «Зеркала» как физлицу, решение об увеличении стоимости этих услуг вот-вот должен подписать Лукашенко. Напомним, власти «забыли» утвердить этот документ — обычно его принимают в конце предыдущего года.

В МАРТ сообщили, что с 1 января на 0,5 базовой величины планируют поднять тарифы на ЖКХ, которые не достигли 100-процентного уровня возмещения экономически обоснованных затрат на их оказание. Сейчас проект указа об этом находится на подписании у Лукашенко. Напомним, диктатор третий день находится в России.

— Начисления за январь еще не производились, их будут делать в феврале. Вероятность 99,9%, что услуги будут подсчитаны по новым тарифам. Ожидайте, указ еще не подписан и не опубликован, но надеемся, что это будет в ближайшие дни, — сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства МАРТ.

В Минжилкомхозе ранее заявляли, что в 2024 году, как и в 2023-м, тарифы на ЖКУ подорожают дважды — с 1 января и 1 июня. «С 1 января будет первое увеличение, — отмечали в этом ведомстве. — Этим вопросом занимается МАРТ. Но будет небольшое увеличение — в пределах половины базовой величины по средней квартире, на сегодня это 18,5 рубля по средней квартире. С 1 июня подорожают отопление и горячее водоснабжение. Как обычно, в рамках установленного годового лимита».

Речь о субсидируемых тарифах. Напомним, с 1 января повысили размер базовой величины — с 18,5 до 20 рублей.

Напомним, еще в 2023 году тарифы на ЖКУ повышали в пределах 5 долларов за год в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. Однако позже чиновники ввели изменение и привязали рост тарифов на ЖКУ к размеру базовой величины. Жировка может потяжелеть за год не больше чем на половину базовой.