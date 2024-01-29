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Россияне бьют тревогу: ВСУ применили на фронте новый ударный дрон

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  • 29.01.2024, 16:48
  • 4,936
Россияне бьют тревогу: ВСУ применили на фронте новый ударный дрон

Видео.

Украинские вооруженные силы впервые применили на фронте новый дешевый дрон-камикадзе. Удар был нанесен накануне по российским военным на оккупированной части Херсонской области. Согласно поступающей информации, дрон-камикадзе был направлен на группу российских военнослужащих, которые разгружали гуманитарную помощь от волонтеров.

Атака была произведена рядом со строительным магазином. В результате удара погибли трое российских военнослужащих, еще трое получили ранения. Россияне срочно эвакуируют выживших оккупантов на территорию оккупированного Крыма. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах, которые сняли россияне на камеру мобильного телефона, можно заметить, что новый дрон-камикадзе изготовлен из недорогих комплектующих, это делает его доступным и быстро масштабируемым. На месте взрыва обнаружена шрапнель, которой был наполнен корпус БПЛА.

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