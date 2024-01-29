Мингорисполком решил снимать с очереди на строительство жилья некоторые многодетные семьи 29.01.2024, 17:09

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Кого именно коснется возможное нововведение?

Чиновники Мингорисполкома предложили снимать многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий в случае, если они трижды в течение года отказались от вариантов долевого строительства. Об этом рассказала БелТА начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

Чиновница напомнила, что, согласно директиве №8, все ставшие на учет многодетные семьи должны в течение года с момента включения в отдельные списки направляться на строительство жилья.

По ее данным, в 41% случаев семьи либо вовсе не реагируют на направляемые извещения и не являются в администрации районов, либо письменно просят не вызывать их.

В этой связи Мингорисполком направил свои предложения для корректировки норм законодательства — добавить возможность снятия семей с учета в случае трехкратного в течение года отказа от вариантов долевого строительства (сейчас такой подход действует в отношении предложений, формируемых ЖСПК, и по социальному жилью).

«Правительством поручено Министерству жилищно-коммунального хозяйства учесть данное предложение при комплексной корректировке Жилищного кодекса», — отметила Елена Лукашевич.