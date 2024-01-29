Состав колбасы из белорусского магазина разделил TikTok на два лагеря 6 29.01.2024, 17:26

4,272

Пользователи гадают, можно ли продукт назвать колбасой.

Колбаса сырокопчёная от Гродненского мясокомбината вызвала горячие споры среди белорусов в соцсетях. Одна из покупательниц задалась вопросом на своей страничке в TikTok, может ли продукт, в составе которого на первом месте производитель указал вовсе не мясо, вообще называться колбасой. В комментариях зрители разделились на два лагеря.

«На первом месте — соевые гранулы и только потом — свинина и всё остальное. Читайте составы в магазине, не будьте как я», — рассказала о своей покупке Анна Бруй, которая публикует в TikTok видео под ником vera_baby_by.

Однако в комментариях её недоумение по поводу «немясного» состава колбасы разделили не все. Многие отметили, что растительная соя в составе колбасных изделий — далеко не новый ингредиент, «абсолютно безвредный» и на вкус отрицательно не влияет, а «Гродненские колбасы очень вкусные». Кто-то и вовсе с удивлением задался вопросом, есть ли в современных продуктах «что-то без сои или натуральное». «100 сортов и все с добавками», — отметил комментатор.

Впрочем, по словам другой зрительницы, «соя в колбасе не делает эту колбасу плохой».

«Хотите чистого мяса — платите соответствующие суммы либо готовьте сами», — отметила она.

Другой комментатор и вовсе отметил, что «колбасой можно назвать что угодно, даже человека».

«Читайте ГОСТ!! Мясные колбасные изделия закладка мяса не менее 60%, мясо содержащие от 30% до 60% и мясо растительное от 5-30%. Так что всё нормально», — разъяснил другой комментатор.

Впрочем, часть зрителей встала на сторону автора видео и заявила, что в этом случае «производитель должен писать» продукт, содержащий мясо»» на упаковке, а не называть свой продукт колбасой, вводя покупателей в заблуждение. Собственно, все претензии девушки сводились именно к названию продукта, а не к его составу как таковому.