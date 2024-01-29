Time: Украина разрабатывает новое оружие на секретных базах 1 29.01.2024, 17:23

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И сразу бьет по РФ.

Война Украины с Россией вступила в новую фазу: в последние дни она определяется ударами беспилотников в глубину российской территории. По утрам мир видит результаты этих ударов в новостях и на снимках из России. Чего мир не видит, так это того, как новое оружие разрабатывается на секретных украинских базах.

Об этом пишет известный американский журналист Саймон Шустер в материале для журнала Time «Это выход: внутри плана Украины по вооружению».

«У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне… Мы испытываем их в бою», — говорит министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Он курирует военную промышленность и часто сам ездит осмотреть новейшее оружие на стартовой площадке.

Такие эксперименты, вероятно, определят следующий этап этого военного конфликта. Украинцы пытаются ослабить свою зависимость от западного оружия, производя больше собственного. По словам Камышина, почти все недавние удары по целям в России были нанесены оружием не из иностранных запасов, а с украинских заводов и секретных мастерских.

Но чтобы эта стратегия сработала, Украине придется преодолеть целый ряд трудностей. Ей нужно приспособить свою старую и потрепанную оружейную промышленность к передовым разработкам и возможностям западных союзников. Во время своих последних визитов в Белый дом Зеленский просил не только о финансовой и военной помощи, но и, что не менее важно, о лицензиях, необходимых Украине для производства и ремонта американского оружия.

Теоретически план может сработать. Согласно американскому законодательству, Байден имеет право передавать лицензии, которые помогут запустить внутреннее украинское производство оружия, без одобрения Конгресса. Тем не менее, решение должно пройти через запутанный процесс утверждения в правительстве США, и, что очень важно, Украине потребуются миллиарды долларов помощи, чтобы оживить свою оружейную промышленность.

Еще сложнее работа, которую нужно провести внутри Украины. Военная промышленность пострадала от российских ракетных ударов и атрофировалась за десятилетия бесхозяйственности. По словам инсайдеров, в первый год после начала конфликта собственное украинское производство было мизерным. Сейчас некоторые советники Зеленского считают промышленность главной надеждой Украины на победу в войне на истощение.

Реализовать эту надежду выпало Камышину, одному из новичков в окружении Зеленского. Бывший инвестиционный банкир, он воспринимается в Киеве как один из новых фаворитов президента. Задача перед Камышиным стоит грандиозная. Ему предстоит не только вдохнуть жизнь в бездействующие украинские заводы, в некоторых случаях их придется перепрофилировать под совершенно новые цели.

«Сколько бы мы ни производили обычных вооружений, мы не сможем догнать Россию. Нам нужно использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход», — говорит Камышин.

Он сравнил эту задачу с повторяющейся историей Давида и Голиафа, когда каждый новый этап военного конфликта заставляет Украину искать новую пращу.

Пока что успехи впечатляют. За время с начала полномасштабного конфликта украинские инженеры испытали новые ракеты и начали массовое производство боевых беспилотников. Используя старую американскую ракету, украинцы сконструировали систему, позволяющую сбивать российские самолеты. Они также начали сваривать куски металла в гигантские грабли, которые используются для разминирования больших территорий.

Ни одна из этих инноваций не стала решающей на поле боя, но президент и его команда сделали ставку на то, что со временем переход на отечественное производство даст им достаточное преимущество для победы. В ближайшие месяцы их главной задачей станет привлечение иностранных партнеров в украинскую оружейную промышленность, а также получение лицензий, необходимых для производства и ремонта западного оружия. «Раньше наша модель была такой — дайте нам это. Теперь наша модель будет такой — давайте сделаем это вместе», — говорит Александр Камышин.