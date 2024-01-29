Экс-журналиста и политзаключенного Сергея Гордиевича арестовали на 15 суток 29.01.2024, 17:38

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Приговор вынесла «судья» Юлия Кукса.

Cуд Дрогичинского района приговорил к 15 суткам ареста бывшего журналиста и политзаключенного Сергея Гордиевича, пишет «Першы рэгіён».

Постановление Гордиевичу 26 января вынесла «судья» Юлия Кукса. Известно, что протокол на экс-журналиста за репост статьи с сайта «Ганцавіцкі час» 11 ноября 2023 года составил сотрудник РОВД.

«Тот факт, что свой аккаунт во «ВКонтакте» Сергей Гордиевич удалил еще в ноябре 2023 года, судья Юлия Кукса не приняла во внимание. Также как и письменные доказательства: два документа от Мининформа, которыми владелец интернет-ресурса был уведомлен о блокировке. Они датированы 15 ноября 2023 года», — сообщает издание.

Напомним, Сергей Гордиевич сотрудничал с порталом «Першы рэгіён». В 2021 году он был осужден по трем статьям УК за «оскорбление Лукашенко», «представителей милиции» и «клевету». Свою вину журналист не признал. Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы. Вышел на свободу в конце октября 2022 года.

В сентябре прошлого года Гордиевича задержали, когда он вернулся в Беларусь из-за границы. Позже его выпустили на свободу.