Звук «Бабы Яги»: что происходит, когда к россиянам приходят украинские «Ночные призраки» 29.01.2024, 17:37

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Бойцы 60-й ОМБр продолжают зачищать украинскую землю от российских врагов.

Комитет стратегических коммуникаций ВСУ продолжает демонстрировать успешную работу украинских защитников. В телеграм-канале «CтратКома» появилось видео удачной отработки по россиянам роты ударных беспилотных авиационных комплексов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Взвод, работа которого попала на видео, называют «Ночные призраки». Они продолжают охотиться на российских врагов, пока те не покинут украинскую землю.

«Враги называют их дроны «Баба Яга», — пишет «СтратКом». — Звук этих ударных БпЛА посреди ночи гарантирует оккупантам гибель и ранения».