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ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра

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  • 29.01.2024, 17:53
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ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра

Но линия фронта остается гибкой.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«На сегодня наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов. Но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений, мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующее тыловое основание, которое их может защищать, в отличие от наших, где за спинами Днепр», - рассказала Гуменюк во время брифинга.

Поэтому, по ее словам, надо быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на сейчас.

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