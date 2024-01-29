«Русский мир» не работает 7 Телеграм-канал «Вольнодумец»

29.01.2024, 18:09

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Изображение: Вася Ложкин

Кремль столкнулся с неожиданными проблемами на «новых территориях».

До сих пор во многих населенных пунктах оккупированного юга Донецкой и Запорожской областей сохраняются проблемы с электроэнергией. После декабрьского обледенения оккупационная власть никак не может наладить подачу электроэнергии, воды, восстановить мобильную связь и интернет. Речь не идет о селах в прифронтовой зоне, где с марта 2022 года вообще нет света, газа, не подается тепло, нет мобильной связи и интернета.

К этому прибавились проблемы с выплатами пенсий. Во многих населенных пунктах за декабрь 2023 и январь 2024 года пенсию так и не выдали. Говорят: «Денег пока нет, ждите!» Часть пенсионеров не знают будут ли они вообще ее получать после перерасчета. Местные пенсионные отделы отвечают, что «ваши пенсии пересчитывают в россии, например, в Новосибирске, Казани или Мурманске. Вот туда и обращайтесь». А кто ж туда поедет?

А сейчас у многих возникли проблемы с работой. Ранее оккупанты рекламировали «высокие» российские зарплаты на работах в разрушенном Мариуполе. Но сейчас все, кто раньше ездил туда на работу, сидят дома. Оккупанты говорят, что нет денег. Ждут, когда деньги придут из Москвы.

Ну а для мужского населения оккупированных территорий отдельная проблема. Старосты сел и местные администрации напоминают всем, что «надо идти россию защищать». Охочих нет, но их никто не спрашивает. Это же «русский мир». Там все делается по команде из Кремля!

Телеграм-канал «Вольнодумец»