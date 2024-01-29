Минчанка пожаловалась в соцсетях, что ее не пустили в банк с детской коляской 2 29.01.2024, 18:20

Что было дальше?

Минчанка с новорожденным ребенком пришла в банк открыть счет для получения пособия, но ее не пустили из-за детской коляски. Об этом женщина рассказала в TikTok, пишет zerkalo.io.

Инцидент произошел в отделении «Приорбанка» в Минске на улице Кропоткина.

«Это мы с двухнедельной Миюшей поднимаемся по лестнице на второй этаж „Приорбанка“, чтобы открыть счет на пособие, а все потому, что охранник на входе категорически запретил нам подняться с коляской».

Она добавила, что другой клиент банка предложил помочь поднять коляску по лестнице, но охрана все равно не разрешила.

«Чтобы не ждать какое-то вызванное по телефону начальство, которое придет тогда, не знаю когда, мы решили топать пешком», — пояснила минчанка.

Из плюсов посещения этого отделения банка женщина назвала вежливое обращение сотрудника, открывавшего счет, и то, что клиенту с ребенком до семи лет можно было взять отдельный талон.

Она добавила, что охранник не дал ей книгу жалоб, и спросила у подписчиков, куда у нас еще не пускают с коляской, «чтобы туда не ходить».

Однако в комментариях вместо поддержки минчанке оставили в основном критические комментарии. «Для этого существует детская переноска. Если еще пять человек с колясками придут, что это будет в банке?», «Переноска тканевая просто существует. Это ж не продумать заранее, как вы будете с ребенком гулять, но стоять выяснять отношения всегда время есть», «А до родов нельзя было открыть счет?» — написали пользователи (орфография и стилистика сообщений сохранены. - Прим. ред.).

Некоторые предупредили новоиспеченную маму о том, что с детскими колясками не пускают также в поликлиники и госучреждения. Кроме того, в комментариях рассказали об одном случае, когда маму с коляской попросили уйти из кафе.

При этом нашлись те, кто посочувствовал женщине, посоветовав ей сразу обращаться в милицию, если не дают книгу жалоб и если руководство не реагирует. «Не дают книгу жалоб — вызывайте милицию. Я всегда и везде заходила с коляской (кроме поликлиники)», «Все пишут про переноски, у меня трое детей у меня все коляски были 3 В 1, третья автолюлька. То есть помимо коляски, ей еще и автолюльку тащить или как», «Это что за новые правила? Руководство обязано спуститься сразу никакое ждать. Милицию нужно было вызвать. Инвалиды на колясках тоже пешком идут?» — высказали мнение комментаторы.