Казахстан вышел из соглашения о секретных изобретениях времен СССР 29.01.2024, 18:33

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Документ был подписан в 1999-м году в Минске.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о прекращении секретности изобретений эры СССР.

Об этом сообщает агентство Kazinform.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранения межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года», - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Соглашение было подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года в Минске. Казахстан ратифицировал его 7 мая 2001 года.

Министр юстиции РК Азамат Ескараев, представляя проект закона депутатам, напомнил, что целью соглашения являлось обеспечение режима секретности сведений о секретных изобретениях, определение порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР.