Музыкантов Nizkiz перевели на Володарку 29.01.2024, 18:50

1,242

На них завели уголовные дела.

Музыкантов Nizkiz Александра Ильина, Сергея Кульшу и Дмитрия Холявкина перевели в следственный изолятор в Минск. Судя по всему, на музыкантов завели уголовные дела, сообщает правозащитный проект MAYDAY TEAM.

Какие именно «преступления» ставят в вину участникам группы, в данный момент неизвестно. Ранее силовики пригрозили им пятью годами заключения, также не уточняя, в чем именно обвиняют музыкантов.

Напомним, музыканты Nizkiz были задержаны утром 5 января. На следующий день пропагандисты из государственного телевидения сообщили об этом и выставили в своих соцсетях кадры задержания. Позже всех троих обвинили в «распространении, изготовлении, хранении, перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП) и, предположительно, назначили арест.