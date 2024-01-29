Британская разведка: ВСУ мощно уничтожают бронетехнику россиян 2 29.01.2024, 18:57

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Число потерь поражает.

В новом отчете разведки Британии говорится, что с начала полномасштабной войны Сухопутные войска страны-агрессора РФ потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.

Отмечается, что это примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

«Весьма вероятно, что снижение темпов уничтожения бронетехники произошло из-за все более позиционного характера конфликта в 2023 году, а также из-за того, что Россия провела значительную часть года в оборонительной позиции», - говорится в сообщении отчета разведки.

После того, как РФ активизировала наступление на востоке Украины, потери российской бронетехники увеличились. Несмотря на то, что россияне незначительно продвинулись, они потеряли до 365 танков и 700 бронемашин.

«Однако Россия, вероятно, сможет производить не менее 100 танков в месяц и, следовательно, сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в ближайшем будущем», - отмечают в Минобороны Британии.