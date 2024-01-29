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До +8 градусов ожидается в Беларуси во вторник

  • 29.01.2024, 19:12
До +8 градусов ожидается в Беларуси во вторник

Преимущественно без осадков.

В Беларуси 30 января ожидаются слабые туман и гололед. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 6 градусов, днем — от 0 до плюс 6 градусов, по юго-западу температура достигнет 8 градусов выше нуля.

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