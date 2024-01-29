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Погиб бывший музыкант группы «Мясцовы час» Валерий Драко

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  • 29.01.2024, 19:36
  • 5,464
Погиб бывший музыкант группы «Мясцовы час» Валерий Драко
Валерый Драко. Фота: facebook.com/parfionau.ruslan/

Группа была очень популярной в Беларуси в 90-е.

На пожаре погиб музыкант популярной в 1990-е белорусской группы «Мясцовы час» Валерий Драко. Об этом в соцсетях сообщил бывший клавишник группы Руслан Парфенов.

Трагическое происшествие произошло не сегодня, а уже как минимум месяц назад, но известно о нем стало только сейчас. Предполагается, что музыкант уснул с зажженной сигаретой.

Драко был гитаристом группы «Мясцовы час», основанной в 1987-м в Полоцке. Спустя пять лет она прекратила свое существование и больше не восстанавливалась, несмотря на то, что в конце 1990-х такие попытки предпринимались.

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