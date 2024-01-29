Премьер-министр Грузии объявил о своей отставке 2 29.01.2024, 19:41

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Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили находился на посту премьер-министра Грузии с февраля 2021 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит в отставку со своего поста. Об этом он объявил на брифинге в администрации правительства страны в понедельник, 29 января. «Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра», - приводит слова Гарибашвили «Грузия Online».

Издание отмечает, что кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности и после отставки премьера вплоть до назначения нового. В течение двух недель парламент должен утвердить новое правительство, предложенное кандидатом в премьер-министры, выдвинутым правящей партией «Грузинская мечта».

По данным грузинских СМИ, после своей отставки с должности премьера Ираклий Гарибашвили станет председателем «Грузинской мечты», а ее нынешний председатель Ираклий Кобахидзе должен возглавить кабмин.

В октябре 2024 года в Грузии должны состояться парламентские выборы.

Ираклий Гарибашвили находился на посту премьер-министра Грузии с февраля 2021 года. До этого он уже возглавлял правительство в 2013-2015 годах.