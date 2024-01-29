В Минске появится «Казахстанский квартал» 1 29.01.2024, 19:52

2,612

Где он будет и для кого.

Шесть лет назад в Минске анонсировали строительство ЖК «Белые сады». Коммерческий застройщик показал красивые рендеры и объявил цены, однако стройка комплекса в районе улицы Железнодорожной так и не началась. Сегодня стало известно, что эту территорию передали госзастройщику УКС «Запад». Он возведет тут «Казахстанский квартал» — дома в нем будут панельными и отойдут очередникам. Подробностями в своем телеграм-канале поделилась эксперт в сфере жилой недвижимости Наталья Литовская, пишет Realt.by.

Первая реклама «Белых садов» появилась еще в 2018-м. Новый жилой комплекс должен был вырасти на месте завода «Сантехдеталь» вдоль улицы Железнодорожной.

Тогда планировалось, что вместо заводских цехов тут возведут шесть «мапидовских» высоток и паркинг. Застраивать территорию собирался застройщик «Скистройинвест», продавать — компания «Вива Консалт». Озвучивалась и стоимость квадратного метра — от 1010 до 1130 долларов.

К слову, этот же застройщик намеревался строить всесезонный лыжный манеж возле реки Свислочь за Верховным судом. Как раз в рамках государственно-частного партнерства компания «СкиСтройИнвест» и получила право на возведение многоэтажек на Железнодорожной.

Шли годы, по соседству с «Сантехдеталью» уже выросли первые дома айроновского комплекса «Дубравинский», а «Белые сады» на месте производственных построек так и не проклюнулись.

В итоге город передал участок УКС «Запад». Государственному застройщику поручено реализовать тут «Казахстанский квартал». Идея о строительстве «Белорусского квартала» в Казахстане и «Казахстанского квартала» в Минске появилась в 2022 году во время встречи премьер-министров двух стран. В прошлом году, как писала БелТА, подготовительная работа по строительству кварталов была завершена. Как отмечал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, «соответствующая дорожная карта уже подписана, и теперь важно не дать проекту погрязнуть в череде согласований на местах».

По предварительной информации, сейчас УКС «Запад» ведет проектирование жилого комплекса. Задача эта не простая, ведь жилые дома должны быть с казахским колоритом. Комплекс планируют сделать панельным, а квартиры в нем — предложить очередникам. Также застройщика ждет работа по сносу производственных корпусов. Начнется строительство «Казахстанского квартала» не раньше второй половины 2025 года.

Отметим, что УКС «Запад» в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургом строит в Минске жилой квартал под названием «Петровские верфи».