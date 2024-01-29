Белорус попал в рейтинг самых быстрых хоккеистов НХЛ 2 29.01.2024, 20:09

Алексей Протас

Алексей Протас за матч в среднем более семи раз ускоряется до 32 км/ч.

Белорус попал в рейтинг самых быстрых хоккеистов НХЛ. Алексей Протас, выступающий за «Вашингтон», занимает в нем 103-е место. Самым быстрым игроком НХЛ признан форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

Как отмечает belarushockey.com, расширенная статистика лиги учитывала количество ускорений в среднем за 60 минут игры. Протас за матч в среднем более 7 раз ускоряется до 32 км/ч.

Протасу 23 года. Он уроженец Витебска. Играл за минское «Динамо». За океан уехал в 2021-м.