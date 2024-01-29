Курс биткоина вернулся к отметке выше $43 тысяч 29.01.2024, 20:32

Цена первой криптовалюты восстановилась после десятидневного падения.

Курс биткоина (BTC) вечером 29 января превысил $43 тыс. в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. На 20:00 по Минску первая криптовалюта торгуется по $43 130.

Максимум января для цены биткоина составил $48,9 тыс., пиковый уровень был достигнут 11 января, в первый день запуска торгов акциями спотовых биткоин-ETF, после чего монета планомерно дешевела вплоть до $38,6 тыс., прежде чем возобновить рост.

Некоторые другие монеты из топ-10 по капитализации также выросли вслед за лидером рынка. Cardano (ADA) и Dogecoin (DOGE) в целом повторили динамику биткоина, в то время как вторая по величине криптовалюта Ethereum (ETH) торгуется на уровне начала дня. Токен Solana (SOL) опережает биткоин по динамике роста, вернувшись к отметкам выше $100 при суточном росте порядка 4%.

Резкий рост цены биткоина вызвал массовую ликвидацию коротких позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, всего за час общая сумма принудительно закрытых «шортов» превысила $26 млн.