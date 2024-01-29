Суд в Минске рассмотрит дело о банкротстве парка развлечений «Дримлэнд» 29.01.2024, 20:40

Долги компании составляют более 1,8 миллиона рублей.

В Минске Экономический суд начал производство по делу о банкротстве парка развлечений «Дримлэнд». Информация об этом появилась в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Указано, что долги компании составляют более 1,8 миллиона рублей. Что касается активов, то они оцениваются в 112,6 тысячи рублей. Указано, что «Дримлэнд» принадлежит компании «ТрастХоуп», входящей в холдинг «А-100» Александра Центера.

Напомним, парк «Дримлэнд» появился в 2014 году. Изначально в нем были аттракционы и открытый аквапарк. Но в последние годы у «Дримлэнда» возникла череда сложностей. В итоге прошлым летом на территории парка не открылась даже аквазона с бассейнами, а в середине июля 2023 года стало известно, что компанию ликвидируют.

На месте «Дримлэнда» столичные власти планируют обустроить новую зону отдыха, которая займет 20 гектаров.