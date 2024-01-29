На свободу вышла политзаключенная Зинаида Михнюк 29.01.2024, 20:47

Активистка профсоюза РЭП полностью отбыла срок.

По информации «Брестской весны», 29 января политзаключенная профсоюзная активистка Зинаида Михнюк вышла на свободу, полностью отбыв срок.

Срок заключения Зинаида Михнюк отбывала в Гомельской колонии № 4.

Активистка профсоюза РЭП была задержана 25 марта 2022 года после обысков у нее дома и в офисе организации. До суда Зинаиду поместили в СИЗО №7 Бреста. Обвинили женщину в оскорблении Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

18 мая 2022 года суд назначил политзаключенной два года колонии.