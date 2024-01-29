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На свободу вышла политзаключенная Зинаида Михнюк

  • 29.01.2024, 20:47
На свободу вышла политзаключенная Зинаида Михнюк

Активистка профсоюза РЭП полностью отбыла срок.

По информации «Брестской весны», 29 января политзаключенная профсоюзная активистка Зинаида Михнюк вышла на свободу, полностью отбыв срок.

Срок заключения Зинаида Михнюк отбывала в Гомельской колонии № 4.

Активистка профсоюза РЭП была задержана 25 марта 2022 года после обысков у нее дома и в офисе организации. До суда Зинаиду поместили в СИЗО №7 Бреста. Обвинили женщину в оскорблении Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

18 мая 2022 года суд назначил политзаключенной два года колонии.

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