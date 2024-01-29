В Латвии правящая коалиция договорилась о запрете импорта зерна из Беларуси 29.01.2024, 20:50

Запрет касается и РФ.

Правящая коалиция в Латвии достигла политической договоренности о запрете импортировать в страну зерно из России и Беларуси.

Об этом сообщает Delfi.

Премьер страны Эвика Силиня (от партии «Новое единство»), министр сельского хозяйства Армандс Краузе («Союз зеленых и крестьян») и глава фракции «Прогрессивной партии» в Сейме Андрис Шуваевс после коалиционной встречи 29 января объявили, что планируют подготовить и одобрить соответствующий проект закона в течение февраля.

Вопрос запрета импорта зерна из России и Беларуси давно обсуждается в Латвии, но до сих пор в правящей коалиции считали, что это лучше всего сделать совместным решением на уровне ЕС, а односторонний запрет не будет иметь смысла, потому что российское зерно все равно может попадать в Латвию через другие страны ЕС.

Президент Латвии на прошлой неделе заявил, что поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна.