«Белавиа» объявила скидки на билеты по трем направлениям 1 29.01.2024, 21:01

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Билеты продаются от 39 евро.

«Белавиа» объявила скидки на билеты в Кутаиси, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Подробную информацию сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

В сообщении говорится, что туристам предложили тариф «Промо» сразу по трем прямым направлениям. Так, из Минска в Санкт-Петербург предлагается слетать от 39 евро. Билеты из Минска в Кутаиси стоят от 89 евро. Что касается стоимости авиабилетов из Минска в Екатеринбург, то она начинается от 79 евро.

В пресс-службе отметили, что скидки также будут распространяться и на транзитные рейсы. Называются Санкт-Петербург – Минск – Ереван/Баку/Батуми/Тбилиси/Кутаиси/Стамбул/Дели/Астана/Ташкент/Дубай/Шарджа. Кроме того, также указывается Екатеринбург – Минск – Ереван/Баку/Батуми/Тбилиси/Кутаиси.

«Кутаиси — Минск — Калининград/Казань/Санкт-Петербург/Москва/Екатеринбург», — сказано в сообщении.

Уточняется, что билеты по тарифу «Промо» можно приобрести и туда, и обратно. Кроме того, говорится, что для прямых рейсов скидка будет действовать в период с 29 января по 25 апреля 2024 года. Что касается транзитных, то для них период скидки составит с 29 января по 31 марта.