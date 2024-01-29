В Германии белорусский дальнобойщик попал под колеса другого белорусского дальнобойщика 2 29.01.2024, 21:46

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Происшествие произошло в городе Кель.

В немецком городе Кель, федеральная земля Баден-Вюртемберг, после ссоры один водитель-белорус попал под колесо фуры другого белоруса-дальнобойщика, сообщает «Беларусь и мир» со ссылкой на местную полицию.

В субботу, 27 января, поздно вечером после словесной ссоры между дальнобойщиками один из них начал выезжать на своей фуре из зоны отдыха для водителей Кель. Чтобы помешать этому, второй забрался на подножку кабины тягача, пытаясь открыть дверцу. Но ноги мужчины попали под переднее колесо фуры, из-за чего он получил серьезные травмы.

Тем временем автопоезд продолжил движение и скрылся, в процессе протаранив ограждение в зоне отдыха. Фуру с 30-летним белорусом за рулем остановили в районе речного порта Кель на реке Рейн.

Судя по всему, он и пострадавший ранее употребляли много алкоголя. По распоряжению прокуратуры у водителя взяли образец крови и истребовали залог. Пострадавший, также наш соотечественник, был доставлен в больницу. К счастью, его травмы не представляли опасности для жизни. В настоящее время идет расследование, также разыскивают свидетелей инцидента.