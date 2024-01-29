Зеленский назвал одну из главных задач года для Украины в войне с РФ

Зеленский назвал одну из главных задач года для Украины в войне с РФ1
- 29.01.2024, 21:49
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Президент Украины провел селектор.
Украина должна опередить Россию в сфере работы с дронами. Это — одна из главных задач на 2024 год.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что сегодня, 29 января, провел селектор. В его ходе были доклады со всех направлений государственной работы.
«Военные — относительно ситуации на фронте, по каждому направлению интенсивных боев. Разведка — текущие вопросы, отдельное внимание, конечно, потому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию», - уточнил президент Украины.
Также он добавил, что отдельный разговор был посвящен дронам: вопросы производства, поставок, обеспечения подразделений.
«Понятно, что это одна из главных задач года — опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним», - подчеркнул Зеленский.