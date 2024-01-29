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В Барановичах мужчина избил бригаду медиков скорой помощи

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  • 29.01.2024, 22:02
  • 2,458
В Барановичах мужчина избил бригаду медиков скорой помощи

Медики приехали на вызов к его матери.

В Барановичах на 32-летнего горожанина завели уголовное дело за хулиганство — он с кулаками набросился на бригаду скорой помощи, пишет издание «Наш край».

Согласно материалам уголовного дела, сначала мужчина ударил кулаком в грудь врача бригады скорой помощи, которая прибыла на вызов к его матери. Когда фельдшер и санитар той же бригады попытались вступиться за коллегу и помешать нанести второй удар, он ударил фельдшера в лицо, а санитара — в плечо.

Ввиду отрицательной характеристики обвиняемого, а также того, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья, мужчину заключили под стражу.

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