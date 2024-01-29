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Баскетболисты «Минска» проиграли уже 25-й матч подряд

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  • 29.01.2024, 23:07
Баскетболисты «Минска» проиграли уже 25-й матч подряд

Белорусский клуб — единственный, который в сезоне не побеждал.

Баскетболисты «Минска» проиграли уже 25-й матч подряд. На этот раз дома они уступили «Парме» из российского города Пермь — 59:88 (18:20, 11:22, 12:21, 18:25).

На первом этапе первенства Единой лиги ВТБ минчанам осталось провести еще один поединок — 3 февраля в Саратове с «Автодором». «Минск» — аутсайдер, единственная команда, которая в сезоне не побеждала.

На втором этапе белорусский клуб попадет в группу «В», в которой команды, занявшие 7-14 места, проведут двукруговой турнир. Две лучшие команды попадут в плей-офф.

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