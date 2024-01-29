Футболист сборной Беларуси перешел в клуб элитного дивизиона чемпионата Португалии 29.01.2024, 22:14

Владислав Морозов

За минское «Динамо» он забил 19 голов в 32 играх.

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Владислав Морозов перешел из минского «Динамо» в клуб элитного дивизиона чемпионата Португалии «Ароуку», сообщает официальный сайт «Динамо».

Новый клуб Морозова занимает 9-е место в чемпионате Португалии-2023/24. У «Ароуки» 22 очка после 19 игр.

23-летний нападающий выступал в минувшем сезоне за минское «Динамо» и забил в чемпионате Беларуси 16 голов. Это был лучший результат среди бомбардиров. В составе столичного клуба Морозов стал чемпионом Беларуси.

На счету Владислава также один гол в Лиге конференций, где «Динамо» в первом раунде уступило по сумме двух матчей боснийскому «Железничару». Всего в форме минчан форвард в 32 играх отличился 19 раз и сделал 8 голевых передач.

Морозов уже имеет опыт выступления за национальную сборную. В 9 встречах он забил 2 мяча.

Переход белоруса подтвердил и португальский клуб.