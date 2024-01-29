Украинские аэроразведчики выследили и уничтожили российские САУ, танк и БМП 29.01.2024, 22:24

Видеофакт.

Пилоты аэроразведки 40-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили дронами-камикадзе две вражеские гаубицы «Д-30», САУ 2С1 «Гвоздика», российские ВАТ «Нива» и «Урал», а также танк и БМП оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов дронов опубликована в соцсетях.

«Пилоты аэроразведки 40-й ОАБр оставили «вторую» армию мира без нескольких экземпляров «аналоговнета», которые оккупанты опрометчиво разместили в поле зрения наших воинов, а вместе с побратимами уничтожили вражескую БМП», - сообщили украинские защитники.

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