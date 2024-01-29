закрыть
29 января 2024, понедельник, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские аэроразведчики выследили и уничтожили российские САУ, танк и БМП

  • 29.01.2024, 22:24
Украинские аэроразведчики выследили и уничтожили российские САУ, танк и БМП

Видеофакт.

Пилоты аэроразведки 40-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили дронами-камикадзе две вражеские гаубицы «Д-30», САУ 2С1 «Гвоздика», российские ВАТ «Нива» и «Урал», а также танк и БМП оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов дронов опубликована в соцсетях.

«Пилоты аэроразведки 40-й ОАБр оставили «вторую» армию мира без нескольких экземпляров «аналоговнета», которые оккупанты опрометчиво разместили в поле зрения наших воинов, а вместе с побратимами уничтожили вражескую БМП», - сообщили украинские защитники.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох