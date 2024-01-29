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Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины

  • 29.01.2024, 22:54
Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины

ЕС намерен использовать эти средства для финансирования восстановления Украины.

Послы Евросоюза поддержали идею использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, на помощь Украине, сообщило бельгийское председательство в Евросовете в посте в Х (бывший Twitter).

«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщила газета Financial Times, в ЕС одобрили план по отдельному учету прибыли, полученной депозитарием Euroclear от российских активов. Там, уточняло издание, хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены. Средства не будут выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины».

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