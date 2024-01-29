Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины 29.01.2024, 22:54

ЕС намерен использовать эти средства для финансирования восстановления Украины.

Послы Евросоюза поддержали идею использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, на помощь Украине, сообщило бельгийское председательство в Евросовете в посте в Х (бывший Twitter).

«Послы ЕС только что принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с заблокированными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщила газета Financial Times, в ЕС одобрили план по отдельному учету прибыли, полученной депозитарием Euroclear от российских активов. Там, уточняло издание, хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены. Средства не будут выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины».