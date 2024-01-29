Дрон ВСУ поразил авто с российскими боеприпасами в Белгородской области 1 29.01.2024, 23:09

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Перехват ГУР.

Украинский дрон поразил автомобиль с боеприпасами оккупационных войск в Белгородской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны после перехвата телефонного разговора оккупантов.

«Разговор о впечатлении украинским БПЛА автомобиля россиян с БК около н. п. Безымянное, Грайворонского района, Белгородской области, РФ», — говорится в подписи к диалогу.

В телефонном разговоре россияне обсуждают, как объяснить инцидент местному населению.

«Алло, Андрей Александрович, ну тут у нас такая ситуация случилась. Короче в белинской посадке, как на Безымянное ехать, в военную машину с боеприпасами беспилотник сбросил. И там горят боеприпасы, полиция перегородила дорогу», — говорит женщина в перехвате.

Собеседники договорили, что «если будет сильно бахкать, будут говорить, что это плановое уничтожение боеприпасов».