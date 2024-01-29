В Германии нашли куски метеорита, упавшего на Землю 21 января 2 29.01.2024, 23:29

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Фотофакт.

Исследователи обнаружили кусочки метеорита размером с грецкий орех, которые могут содержать важные данные о происхождении Солнечной системы, передает «Новое время».

На прошлой неделе астероид 2024 BX1, чье падение было предсказано всего за 95 минут до самого события, упал над территорией Германии. После этого началась настоящая охота за возможными фрагментами космического тела.

Исследователи из Музея природы Берлина вместе с коллегами заявляют, что они обнаружили фрагменты астероида размером с грецкий орех и готовятся исследовать их для подтверждения происхождения.

Aстероид был обнаружен всего за полтора часа до столкновения астрономом Кристианом Шарнецки из Венгрии. Ученый оперативно сообщил об этом в Центр малых планет — международную систему для отслеживания малых объектов в Солнечной системе. Несмотря на несовершенства в системе оповещения, такие события подчеркивают важность раннего обнаружения потенциально опасных объектов.

Астероид 2024 BX1 имел размер около 1 метра и был восьмым объектом, представляющим реальную угрозу столкновения с Землей. Хотя столкновение с таким крупным объектом вызвало бы обеспокоенность, размер астероида не стал причиной серьезной тревоги, поскольку его разрушение в атмосфере было неизбежным.

Фрагменты, обнаруженные в Хафельланде, теперь станут предметом тщательного исследования. Собранные данные могут предоставить ученым новые сведения о составе астероидов и процессах, происходящих в Солнечной системе. Даже если кусочки пережили разрушение, они представляют ценный научный интерес.

Это событие подчеркивает важность системы Scout, которая автоматически отслеживает траектории вновь обнаруженных объектов и предупреждает о возможном столкновении с Землей. Эффективность таких систем в предоставлении предупреждений и возможности эвакуации демонстрирует, что наука и технология продвигаются в обеспечении безопасности Земли от потенциально опасных астероидов.