Мальчик ведет популярный TikTok на белорусском языке о жизни в деревне 1 29.01.2024, 23:39

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Учит кормить коз, топить печь и готовить драники.

Арсению десять лет, он любит свою родную деревню, коз, теленка, брата, книги и вкусно кушать. А еще ему нравится снимать об этом ролики в TikTok, в которых он разговаривает на чистейшем белорусском языке. Ну а десятки тысяч довольных зрителей в свою очередь очень любят Арсения. Предлагаем влюбиться в него и вам.

В центре каждого ролика незатейливый, но милый и душевный сюжет о жизни в глубинке. Арсений показывает, как растопить печь, как накормить телят или самостоятельно приготовить драники и холодник. На выходе мы имеем, вероятно, самый-самый белорусский блог в интернете, пишет «Онлайнер».

С производством роликов Арсению, судя по всему, помогает старший брат, который часто выступает оператором. А папа мальчика работает в котельной, которая отапливает школу и детский сад. Один из самых популярных роликов на канале как раз про то, как мальчик относит папе «ссобойку» (что может быть еще более по-белорусски) прямо на работу.

А вот вам ASMR-обзор мотоблока. Если бы у той самой Bentley были локти — они были бы искусаны до крови.

В комментариях под роликами Арсения происходит синхронное высказывание гордости на тему того, как же круто быть белорусом, и благодарности мальчику за то, что он всем об этом напоминает.