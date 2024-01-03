Bloomberg: Китай возобновил пошлины на ввоз угля 3.01.2024, 1:09

Это ударит по российским экспортерам.

Китай возобновил импортные пошлины на уголь, и этот шаг может поставить под угрозу российских экспортеров, которые зависят от крупнейшего в мире рынка топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Тарифы были отменены в мае 2022 года, чтобы защититься от рисков поставок после того, как вторжение РФ в Украину взбудоражило мировые энергетические рынки.

Это помогло проложить путь к рекордному импорту в прошлом году, в частности к увеличению доли российского угля, которого избегали другие покупатели.

«Теперь политика сместилась в сторону защиты горнодобывающих компаний Китая от последствий перенасыщения после того, как внутреннее производство также выросло до рекордно высокого уровня», - говорится в материале.

Россия стала вторым номером по поставкам угля в Китай, и долгосрочная цель обеих стран состоит в том, чтобы ежегодные поставки достигли 100 миллионов тонн.

Эта цифра, вероятно, будет достигнута в 2023 году, как только будет подсчитан декабрьский импорт.

Ежемесячные продажи российского угля в Китай снизились с момента достижения пика в более чем 10 миллионов тонн в июне, поскольку его поставки стали менее конкурентоспособными по сравнению с другими странами, и эта динамика будет только ухудшаться по мере восстановления пошлины.

Между тем, такие конкуренты, как Австралия и ведущий поставщик Индонезия, защищены от пошлин из-за соглашений о свободной торговле, заключенных с Пекином. РФ также ввела налог на свои зарубежные продажи, чтобы помочь оплатить войну против Украины.

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