В Хорватии работник МИДа прятал мигрантов в своем доме 3.01.2024, 2:33

Проверку полиция Загреба начала после сообщений соседей.

В Загребе правоохранители задержали 64-летнего сотрудника Министерства иностранных дел по подозрению в содействии нелегальной миграции – нескольких иностранцев обнаружили в его доме.

Об этом пишет RTL Danas.

В материале телеканала утверждается, что работник МИД Хорватии прятал в доме четырех нелегальных мигрантов из Бангладеш и пятерых – из Пакистана. Проверку полиция Загреба начала после сообщений соседей, которые видели иностранцев.

Пресс-секретарь полиции Мария Гоати рассказала, что подозреваемый сдал в аренду жилье второму подозреваемому – гражданину Индии, у которого был еще один сообщник-индус.

«Он поставил в доме матрасы и приносил еду людям, которые там были. Речь идет о договоренности между тремя мужчинами с целью личной выгоды. Они способствовали въезду, передвижению и пребыванию иностранцев в Республике Хорватия», – пояснила она.

По данным RTL Danas, арестованный хорват работал на различных должностях в МИД, в том числе советником в консульствах, но не на руководящих должностях. Его допросила полиция, после чего отпустила под личное обязательство.

Правоохранители Загреба разыскивают одного гражданина Индии, который сбежал во время следственных действий, остальных задержали.

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