РФ в 2023 году произвела вдвое меньше самолетов Су-34М, чем в 2022-м 3.01.2024, 4:59

За прошлый год российские военные получили 24 боевых самолета.

Россия изготовила для своей армии 28 новых боевых и военных самолетов в течение всего 2023 года, что гораздо меньше плановой цифры на прошлый год. Об этом заявили польские аналитики из Defence24.

По их словам, при каждой новой заявленной передаче самолетов для ВКС РФ в каждой из партий было не более двух бортов. Таким образом, за прошлый год российские военные получили 24 боевых самолета и четыре учебно-боевых.

Речь в целом идет о:

шести самолетах Су-34М;

10 самолетах Су-35С;

четырех Су-57;

четырех Су-30СМ;

четырех учебно-боевых Як-130.

Аналитики Defence24 отмечают, что можно даже наблюдать колебания по темпам производства тех или иных самолетов для ВКС РФ в 2023 году.

Поскольку если вспомнить результаты за 2022 год, то там были следующие цифры по выполненным поставкам:

10 самолетов Су-34М;

семь Су-35С;

шесть Су-57;

четыре Су-30СМ;

два учебно-боевых Як-130.

В общей сложности - 27 боевых самолетов и два учебно-боевых.

За прошлый год российский ВПК сократил темпы производства по Су-34М и по Су-57, и это можно объяснить влиянием санкционного режима от Запада.

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