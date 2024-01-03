В Крыму раздались мощные взрывы: вспыхнула военная авиабаза «Бельбек» 3.01.2024, 8:03

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Оккупанты паникуют из-за ракетной атаки.

В ночь на 3 января на территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремели взрывы. Об этом сообщил советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По данным Андрющенко, взрывы прогремели в поселке Тургенево под Бахчисараем и в Симферополе. Чиновник отметил, что в Севастополе ощущалась взрывная волна, а в районе мыса Фиолент было видно, как поднимается дым.

Мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что после двух сильных взрывов над Севастополем можно было заметить дым. По словам подписчиков канала, в одном из севастопольских микрорайонов, на улице Жидилова, вылетели стекла, а в Бахчисарае «дрожали дома».

Авторы канала также отметили, что удар мог быть нанесен по аэродрому «Бельбек», который оккупанты используют в военных целях, однако эта информация требует подтверждения. Позже на канале сообщили, что жители сел Фруктовое и Верхнесадовое видели в районе аэродрома яркую вспышку.

Оккупанты паникуют

Оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что над акваторией Черного моря была сбита ракета. Он также заявил со ссылкой на спасательную службу, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Минобороны России никак не прокомментировали инцидент.

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