Российский «Панцирь-С1» влетел в детскую комнату в Белгороде 2 3.01.2024, 8:15

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Видеофакт.

Разгонный блок российской ракеты пробил крышу дома в Белгороде, влетев в детскую комнату.

В российском Белгороде вечером 2 января ракета ПВО ВС РФ пробила крышу дома.

Жителей спасло то, что она не сдетонировала, сообщает dialog.ua.

Судя по интерьеру комнаты, в которую попала ракета, в ней проживает ребенок. Ракета рухнула возле кровати, проломив крышу дома.

«Я сидела и считала, сколько раз (гремит взрыв - ред.). 13 насчитала, и потом как…» - говорит женщина за кадром.

В ролике видно, что ракета - это разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Это российская система ПВО, которую ВС РФ установили непосредственно в городе.

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