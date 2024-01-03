В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов 3.01.2024, 8:20

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В городе объявлена воздушная тревога.

Утром 3 января в российском городе Белгород была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил официальный Telegram-канал мэрии Белгорода.

«Внимание! Город Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в публикации.

Местные паблики сообщили о взрывах в Белгороде, а также опубликовали соответствующие видео.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе сработала противовоздушная оборона. По его словам, силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к областному центру.

Позже Гладков добавил, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел. Чиновник утверждает, что в результате атаки в частных домах выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. О жертвах не сообщается.

Губернатор подтвердил, что в Белгороде объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью.

Напомним, 2 января в Белгороде прозвучало не менее 20 взрывов, в городе звучала сирена.

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