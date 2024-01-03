«Пауки в банке»: Киркоров пожаловался Пугачевой на Путина 11 3.01.2024, 8:26

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Артист попросил не раскрывать содержание антикремлевского разговора.

Перед Новым годом российский шоумен и путинист Филипп Киркоров позвонил своей бывшей супруге Алле Пугачевой, чтобы пожаловаться на президента Владимира Путина.

Об этом сообщают российские каналы.

Киркоров рассказал Примадонне, что за участие в вечеринке Насти Ивлеевой его вырезают из эфиров и хотят отправить в армию «на убой».

Пугачева же упрекнула Киркорова в том, что тот «сам поддерживал власть и войну», поэтому ему «нечего страдать». Тот признал, что был «дураком».

В то же время певец считает, что «власть зря закручивает гайки». «Искусство сильнее политики. Я их всех еще переживу. И Путина, и Кадырова, и прочих гадов, которые решили с нами бороться. Им всем недолго осталось», - разразился филиппиком Филипп Бедросович.

В конце разговора Киркоров однако попросил Аллу Борисовну не раскрывать никому, что он говорил жесткие слова про власть.

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