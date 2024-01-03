Новая паранойя Кадырова Телеграм-канал «Русский декаданс»

3.01.2024, 8:35

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О чем беспокоится глава Чечни?

Что по кровной мести? В России она запрещена законом. Потому что в УК нет наказания в виде смертной казни, хотя ряд чиновников и парламентариев очень просят его ввести. Однако всем известно, что Чечня — не Россия, поэтому для Кадырова вполне нормально учредить кровную месть в случае убийства представителя власти. В этом случае силовики наделяются правом убить родственника преступника, если его самого не найдут. Не за свою ли жизнь стал беспокоиться Дон?

Просто напоминаем, что во всей остальной России силовиками называют представителей правоохранительных органов. Но это так, для справочки.

В новый год с новой паранойей.

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